Imigrantes haitianos passam por capacitação profissional no MS

Curso de formação de pintores foi viabilizado por acordo entre MPT e empresa autuada

Foi realizada nesta terça-feira (24), a formatura da 5ª turma do Curso Profissional para Pintores em Mato Grosso do Sul (MS). A capacitação é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a construtora Plaenge Empreendimentos Ltda, após a constatação de falhas na segurança e saúde em canteiro de obras.

O curso ocorreu entre outubro de 2017 e julho de 2018, na Escola da Construção do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A iniciativa priorizou a comunidade haitiana dos bairros Vila Progresso e Rita Vieira, em Campo Grande. Dos 62 alunos, 51 são de origem do país caribenho.

"Nosso foco é a formação de mão de obra qualificada para atuar no ramo da construção civil. Embora a comunidade haitiana tivesse prioridade na capacitação, brasileiros também foram contemplados. Temos o propósito de preparar e integrar essas pessoas ao mercado de trabalho, sempre em prol de um futuro promissor", esclarece o procurador do MPT em MS, Cícero Rufino Pereira, responsável pelo acordo.

Com carga aproximada de 40 horas, as aulas de pintura abordaram temas como aspectos gerais da profissão, tecnologias de tintas e programas de qualidade, preparação de superfície (alvenaria, metais e outros), orçamento e planejamento da obra, além de aulas práticas.

Além de intérprete para os imigrantes, a construtora também forneceu vale-transporte e refeição para os alunos. Alguns alunos já conseguiram se colocar no mercado.

"Para a nossa empresa, é uma honra poder colaborar com a comunidade haitiana e não posso deixar de agradecer a parceria fundamental do Ministério Público do Trabalho neste processo de implantação do curso. Os treinamentos foram todos alinhados com as demandas atuais do setor", frisa o gerente regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho.