Homem baleado no acampamento pró-Lula deixa a UTI

Jeferson Menezes foi transferido para um quarto da enfermaria e seguirá em obervação pelos próximos dias

O homem que foi baleado durante um ataque a tiros contra o acampamento Marisa Letícia, em Curitiba, na madrugada do último sábado (28) teve uma evolução em seu estado de saúde. Segundo informações da Secretaria da Saúde da cidade, Jeferson Lima de Menezes, de 39 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto de enfermaria da unidade hospitalar.



De acordo com a pasta, o quadro clínico de Jeferson é estável, ele está "acordado e seu estado de saúde em geral é bom". O rapaz participava da vigília em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava-Jato desde o dia 7 de abril.



A vítima foi atingida de raspão no pescoço quando uma pessoa chegou a pé até o local onde o grupo estava reunido e disparou. Ele foi internado em estado grave no Hospital do Trabalhador e deve permanecer na enfermaria durante os próximos dias.



Investigação

Jeferson Lima de Menezes será ouvido pela polícia assim que tiver alta do hospital onde está internado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná no último domingo (29).

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um homem atirou contra o acampamento. O autor dos disparos ainda não foi identificado e outras testemunhas, além de Menezes, serão ouvidas. Uma mulher também foi ferida no ombro durante o ataque, sem gravidade.