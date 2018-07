Gripe: mais de 3 milhões de crianças estão sem vacina

A faixa etária de 5 a 9 anos possui a menor cobertura na campanha nacional de imunização; cenário piora desde 2016

Levantamento do Ministério da Saúde aponta que as crianças compõem o grupo com menor cobertura de vacinação contra a gripe. Faltam ser imunizadas 3,3 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos (26,4%).



De acordo com o governo, a baixa cobertura é devido à resistência dos pais em levar as crianças aos postos de saúde. A melhor taxa de imunização no final do primeiro semestre nos últimos três anos ocorreu em 2016, quando em junho 84,2% do público desta faixa etária estavam vacinadas.



A campanha contra a gripe foi iniciada no dia 23 de abril e seguiu até 15 de junho. Contudo, os municípios com doses em estoque prorrogaram as aplicações gratuitas. Desde então, crianças de 5 a 9 anos também podem ser imunizadas. O segundo grupo com menor cobertura é o de gestantes, com 76,4% do total vacinadas, faltando 493.710 grávidas.



Além das crianças e gestantes, compõem o público alvo os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e detentos.



Óbitos

De janeiro deste ano até 6 de julho, foram registrados 4.226 casos de influenza em todo o país, sendo 745 óbitos. A maioria dos casos - 2.538 infectados e 495 óbitos - foram de H1N1. A região Sudeste é a que menos atingiu o público-alvo, com 84%. Em segundo lugar está a região Norte (85%), e em terceiro a região Sul (90,3%). Nordeste e Centro-Oeste apresentam a melhor cobertura do país, com 94% e 99,1%, respectivamente.



Entre os estados, lidera o ranking de imunizados o Goiás (106,6%); seguido do Ceará (104%), Amapá (100%), Distrito Federal (97,3%), Espírito Santo (96,5%) e Pernambuco (95,3%).

A aplicação gratuita das doses seguirá até que haja estoque nos postos do país.