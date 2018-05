Grevista abandona reunião com governo

Presidente da Associação dos Caminhoneiros (Abcam) José da Fonseca Lopes, diz que não aceita as propostas do governo; outras dez associações se mantêm na reunião com o governo

No encontro na Casa Civil, o presidente da Associação dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, gritou que não aceita o acordo e abandoou a reunião com os ministros Carlos Marun (Governo) e Eliseu Padilha (Casa Civil).



Representantes de outras dez associações do setor se mantêm na reunião com o governo.



O governo propôs 30% do transporte da Conab para cooperativas de caminhoneiros; liberação da cobrança do terceiro eixo suspenso nos pedágios de todo o país; prometeu que a política de revisão de preços da Petrobras não será mais diária (no mínimo, quinzenal); e confirmando a redução inicial de 10% do preço do diesel pela Petrobras para os próximos 15 dias.



Momentos antes de uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está sendo realizada na tarde desta quinta-feira (24), o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, criticou a falta de preocupação do Congresso e disse que a categoria "não dá credibilidade às promessas do governo". Ele disse que os caminhoneiros querem respostas concretas.



"A categoria não dá credibilidade a promessas feitas pelo governo. A categoria quer respostas que sejam conclusivas e tenham aplicação imediata", disse ele.