Greve já deixa hospitais sem remédios

Já a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) enviou um comunicado às lideranças grevistas dos caminhoneiros solicitando a liberação de cargas de gases medicinais (como oxigênio, por exemplo), medicamentos e outros insumos hospitalares.

A entidade ressalta que os hospitais associados e parceiros comerciais do segmento começam a detectar queda substancial dos estoques e uma iminente falta de insumos nas instituições de saúde, que pode ameaçar o bem-estar e a vida dos pacientes atendidos.



Como os caminhões não estão circulando, as unidades não estão recebendo com regularidade remédios, alimentos e materiais.



Em Santa Catarina, cinco estabelecimentos cancelaram cirurgias e e outros nove enfrentam problemas de abastecimento.



"A situação é extremamente preocupante", afirmou Ali Mere, o presidente do Sindicato e da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, que encaminhou nesta quinta (24) um e-mail para a Presidência e o Congresso alertando para a emergência da situação.