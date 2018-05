Greve dos caminhoneiros entra no sétimo dia

O último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na noite deste sábado, (26) mostrava que ainda havia 586 bloqueios em rodovias brasileiras e 577 pontos tinham sido desbloqueados.



A paralisação dos caminhoneiros entra neste domingo (27) no sétimo dia. A categoria obstruiu rodovias no país, causando o desabastecimento de produtos e de combustível nas cidades. Polícias estaduais, PF e tropas do Exército negociam a saída dos manifestantes das estradas e fazem escoltas para liberar a saída de caminhões-tanque de refinarias.

Os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) anunciaram, na noite de sábado, 26, que a situação "está se encaminhando para a normalidade".

Foi confirmada a participação de patrões, empresários do transporte e distribuição, na greve. Já foram abertos 37 inquéritos, em 25 Estados, para investigar a prática de locaute. "E eles irão pagar por isso", garantiu Jungmann.