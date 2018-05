Ministro do STF determina multa de R$ 141 mi a transportadoras

Empresas, além de atentarem contra a autoridade do Judiciário, causaram sensíveis transtornos à população, disse Alexandre de Moraes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (30) que 96 transportadoras paguem multas que somam R$ 141 milhões por descumprirem liminar que determinava desbloqueio imediato das rodovias ocupadas por caminhoneiros em greve. As empresas têm 15 dias para efetuar o pagamento.



"As pessoas jurídicas elencadas pela autora descumpriram a obrigação de não fazer que lhes fora cominada, praticando atos que obstaram a circulação normal de veículos nas estradas federais e estaduais. Com tal postura, além de atentarem gravemente contra a autoridade do Poder Judiciário, causaram sensíveis transtornos à população, privada, inclusive, do abastecimento de produtos essenciais à subsistência e à saúde", diz o ministro, em sua decisão.



O pedido para aplicação das multas foi feito pela AGU (Advocacia-Geral da União). Além da penalidade, foi solicitada também a penhora dos bens das transportadoras se o pagamento não for efetuado no prazo. Moraes havia determinado na semana passada que as rodovias fossem liberadas com uso de força policial - também por solicitação da AGU. O ministro havia estabelecido então multa de R$ 100 mil por hora pelo descumprimento.



Também nesta quarta, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, disse, em discurso na abertura da sessão plenária, que "a construção permanente do Brasil é nossa, e ela é permanente, democrática e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legitimo".