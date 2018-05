Greve de caminhoneiros paralisa linhas de produção da GM

A GM afirma que a greve de caminhoneiros, que está no segundo dia nesta terça-feira (22), impactou o fluxo logístico em suas fábricas.

"Com a falta de componentes, as linhas de produção começam a ser paralisadas e também estamos enfrentando dificuldades na distribuição de veículos à rede de concessionárias", diz a fabricante.

A fábrica da GM em Gravataí (RS) está parada nesta terça-feira, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. Em São Caetano do Sul, o sindicato também confirmou que a linha está paralisada.

Caminhoneiros voltaram a bloquear rodovias do país e provocar lentidão no trânsito na madrugada desta terça-feira. Ao menos 17 Estados registraram manifestações na segunda.



Eles protestam contra o diesel caro e pedem mudanças na política de reajustes da Petrobras, que passou a ser quase diária, e repassa para o Brasil as variações na cotação do barril do petróleo e do dólar.



Desde início da nova política, em julho do ano passado, o preço do diesel, que responde por 42% do custo do frete, já subiu quase 20% nas bombas. Neste mês de maio, a estatal já pronoveu 12 altas no combustível.



*Com agências