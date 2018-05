Governo vai obrigar postos a repassar desconto no diesel para consumidor, diz ministro

Segundo Marun, preço de referência será o que era praticado no dia 21 de maio, quando a greve dos caminhoneiros começou; será editada portaria com penalizações a quem descumprir

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira (31) que os postos de combustível serão obrigados a repassar para as bombas o desconto de R$ 0,46 no litro do diesel, acordado com os caminhoneiros no domingo passado (27) para a categoria pôr fim a greve. A redução desse valor nas refinarias já está em vigor.



"Temos como obrigar o posto a não se apropriar de um desconto de que a sociedade está pagando. Temos como obrigar os postos a cumprir isso. Todos os diálogos apontam para um patriotismo e da gravidade da situação. Não teremos dificuldades com isso", disse o ministro, em entrevista no Palácio do Planalto.

De acordo com Marun, o Ministério da Justiça prepara a edição de uma portaria na qual será estabelecida a obrigatoriedade da redução.

"A portaria vai estabelecer o repasse desse desconto. O estado brasileiro tem como impedir a apropriação desse desconto. Não é congelamento e nem tabelamento, é a obrigatoriedade de repassar o desconto. O desconto que estamos pagando", acrescentou.

O valor para a comparação deverá ser o praticado pelo posto de combustível em 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. A portaria do Ministério da Justiça também irá prevê que os postos fixem uma placa para detalhar o valor praticado em 21 de maio, o desconto, e o preço atual.



Na véspera, Marun havia dito que os postos podem praticar um desconto ainda maior, por questões de concorrência.

Pelos próximos 60 dias, o preço fixo do óleo diesel nas refinarias será de, no máximo, R$ 2,03 por litro. Considerando que o preço de mercado poderá ser superior, o governo vai cobrir essa diferença pagando até R$0,30 por litro de diesel às empresas.



Até o dia 7 de junho, o governo vai pagar uma diferença de 7 centavos por litro, já que a Petrobras assumiu, na semana passada, o compromisso de congelar do diesel exatamente no valor de R$ 2,10. Do dia 8 de junho até 31 de dezembro, a subvenção do governo será integral.