Governo terá rede de fiscalização para garantir desconto na bomba

O governo anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização para verificar se o desconto de R$ 0,46 no diesel, anunciado pelo presidente Michel Temer para acabar com a greve dos caminhoneiros, será refletido ao consumidor, na bomba dos postos de combustível.



"A intenção é checar se o desconto acertado está chegando às bombas", disse o ministro substituto da Justiça, Claudemir Pereira Brito.

De acordo com o ministro substituto a rede será formada pelos Procons, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ministérios públicos estaduais, procons estaduais, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Advocacia-Geral da União (AGU).