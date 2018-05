Governo reforça que preço da gasolina não está em discussão

Ministro da Casa Civil afirmou que, embora manifestações de caminhoneiros tenha recebido apoio de outras categorias, baixa da gasolina não é discutida

O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou no começo da noite desta sexta-feira (25) que as sucessivas altas da gasolina não estão em debate pelo governo, mesmo diante de os protestos dos caminhoneiros terem ganho, ao longo dos dias, apoio de outras categorias. Segundo ele, o governo encerrou as negociações e agora está na fase de "cumprimento de acordo" que foi fechado com os caminhoneiros.



"Cuidamos do movimento dos caminhoneiros, das demandas deles pelo óleo diesel. Não há demanda do que trate de gasolina", afirmou o ministro.



O ministro participou de uma entrevista, juntamento com o grupo que coordena as ações do governo para o desbloqueio das estradas, que estão interditdas por caminhoneiros há cinco dias. De acordo com os ministros, pelo menos 45% das rodovias já estão desbloqueadas.



As ações de desbloqueio estão sob comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), como foi determinado pelo presidente da República Michel Temer. O presidente anunciou o uso das forças federais para suspender os protestos. De acordo com Padilha, não haverá remanejamento de recursos para bancar os custos da operação, que está determinada para ocorrer até o dia 4 de junho.



"Não temos custo extra. São custos que já estão previsto nas áreas. A Polícia Rodoviária tem a atividade normal dela, está no orçamento delas. Já está previsto dentro das Forças Armadas. Não há necessidade de suplementação", afirmou Padilha.