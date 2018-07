Governo recua na destinação de verba da loteria para a segurança

O objetivo é encontrar uma outra alternativa que não onere as áreas de Cultura e Esporte

O Governo Federal decidiu revogar a Medida Provisória que redistribui valores da arrecadação das loterias para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O objetivo é encontrar uma outra alternativa que não onere as áreas de Cultura e Esporte. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13) pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.



De acordo com o ministro, a ação foi uma resposta às críticas recebidas pelas pastas que perderam fatia do recurso. "O presidente da República entendeu serem pertinentes alguns dos pleitos colocados por setores que se sentiram prejudicados pela MP 841 e determinou que houvesse uma reavaliação. Pretendemos, hoje, chegar a um consenso no governo em relação a isso", afirmou à jornalistas.



A Medida Provisória do governo federal foi editada em junho, e reduziu a fatia do esporte nos recursos da loteria de 2,5% para 0,66%. Os fundos da Cultura tiveram uma queda no percentual da destinação de 3% para até 0,5%. Com a revogação, a MP deixará de tramitar no Congresso, onde já havia acumulado 40 emendas pedindo o restabelecimento da distribuição.



A medida havia sido criticada pelo próprio ministro do Esporte, Leandro Cruz, que lembrou que a área é uma aliada pelo combate à violência. Sérgio Sá Leitão, titular da Cultura, também criticou. "Cortar dinheiro da cultura não é uma postura inteligente diante de um quadro de crise econômica e queda da arrecadação tributária", disse o ministro na época.