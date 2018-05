Governo quer vacinar até 54 milhões contra a gripe em três semanas

Campanha do 'Dia D' é realizada neste sábado (12) em todas as regiões do país

Começa neste sábado (12), a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde estima vacinar cerca de 54,4 milhões de pessoas até 1º de junho. A aplicação das doses é gratuita. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário já pode procurar a unidade de saúde mais próxima.



Compõem o grupo prioritário crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; Grávidas em qualquer idade gestacional; Puérperas (até 45 dias pós-parto); Pessoas com 60 anos ou mais; Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;Povos indígenas; População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas; Professores das redes pública e privada;e trabalhadores da área de saúde.



A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS, (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).



De acordo com informações do governo federal, até o dia 9 de maio foram vacinadas 13,6 milhões de pessoas em todo o país. O valor considera o número de imunizados em unidades prisionais, o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades.



Casos

Conforme o mais recente balanço do Ministério da Saúde, atualizado em 5 de maio, já registrados neste ano 1.005 casos de influenza em todo o país. Destes, 158 vieram a óbitos. Os casos de H1N1 representam 597 dos casos e 99 das mortes. Quanto aos casos do vírus H3N2, foram registrados 208 casos e 30 óbitos.