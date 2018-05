Governo publica Diário Oficial com medidas provisórias

Medidas acertam fim do pedágio para veículos vazios; valor mínimo para frete, e contratação de transporte rodoviário de cargas pela Conab

O governo publicou, na noite de domingo (27), uma edição extra do Diário Oficial da União com as três medidas provisórias assinadas pelo presidente Michel Temer, que foram negociadas para acabar com a greve dos caminhoneiros.



A MP 831 define que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) contratará transporte rodoviário de cargas, com dispensa do procedimento licitatório, para até 30% da demanda anual de frete da empresa.



A MP 832 estipula a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, que define um preço mínimo para o frete. Os valores e percentuais ainda serão acertados, e a medida destacada que o processo de precificação será feito com a participação dos representantes das cooperativas de transporte de cargas e dos sindicatos de empresas e de transportadores autônomos.



Segundo a medida, os valores do frete devem considerar, prioritariamente, os custos do óleo diesel e dos pedágios.



Já a MP 833 determina o fim da cobrança de taxas sobre os eixos suspensos para os veículos que circularem vazios. A medida vale para todas as rodovias do país.