Governo federal tem 179 prédios desocupados em todo o país

O governo federal tem ao menos 179 prédios desocupados em todo o país a exemplo do edifício Wilton Paes de Almeida, incendiado e que desabou no último dia 1º, em São Paulo. Para mapear como estão esses imóveis, se ocupados de forma irregulares ou abandonados, o governo anunciou que irá realizar um mapeamento das edificações.

Segundo a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a União é dono de mais de 652 mil imóveis - incluindo terrenos, casas, galpões e edifícios comerciais.

"O patrimônio da União é vasto e a Secretaria do Patrimônio da União está se modernizando para melhor informar os dados referentes aos imóveis da União no país. […] É importante ressaltar que a SPU está trabalhando no recadastramento de todos os imóveis inativos da União e irá implementar o respectivo plano para o seu aproveitamento. Outros dados estão sendo apurados e serão informados oportunamente", informou a SPU, em nota à Agência Brasil.

De acordo com a secretaria, hoje há 655 mil imóveis de propriedade e uso da União cadastrados em dois sistemas: Sistema Integrado de Administração Patrimonial (Siapa) e Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União (SPIUnet), dos quais 2.310 são locados por terceiros. Do total, 33.238 estão cadastrados como de uso especial, ou seja, são usados para atividades administrativas e prestação de serviços públicos. Outros 682 imóveis estão disponíveis para alienação e 539 já estão locados para outras pessoas ou empresas.

Considerando apenas os edifícios comerciais, a União é proprietária de 2.937 prédios; desses, 2.758 estão em uso e 179 desocupados. Entre os desocupados, 20 estão disponíveis para alienação, os demais estão vagos para uso.



*Com informações da Agência Brasil