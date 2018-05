Os Procons estaduais terão poder para fiscalizar se os postos de gasolina vão repassar o desconto de R$ 0,46 no preço final do diesel, corte anunciado pelo governo para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, que entou nesta segunda-feira (28) em seu oitavo dia.





Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Ministério da Justiça vai editar uma norma para permitir que os Procons estaduais façam essa fiscalização.

"O presidente Michel Temer pediu no domingo ao ministro Torquato Jardim (Justiça) que faça uma norma para que os Procons estaduais possam fiscalizar se o desconto da refinaria está chegando às bombas", disse Padilha.