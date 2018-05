Governo está perto de acertar redução extra de 5 centavos no diesel

Em meio à greve dos caminhoneiros, que entra em seu quinto dia nesta sexta-feira (25), o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo está perto de acertar com os Estados a incorporação da redução do preço do diesel, anunciada pela Petrobras na quarta-feira (24) à noite, ao cálculo do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) de forma imediata. O anúncio foi feito após de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reuniu secretários da Fazenda de 13 Estados, no Palácio do Planalto.





Com essa medida adicional, o preço do diesel pode ficar R$ 0,35 mais barato nos próximos 15 dias, considerando a redução de R$ 0,25 (com a baixa de 10% anunciada pela Petrobras) e os R$ 0,05 de economia com a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), imposto sobre combustíveis, sobre o diesel.



O principal motivo da greve dos caminhoneiros autonômos é contra o diesel caro, que, antes da paralisação, subiu 12 vezes em 17 dias.



Uma nova reunião do Confaz será realizada na próxima terça-feira (29) para confirmar o acerto.



"Chamo reunião formal na terça-feira sobre o que discutimos hoje com os 13 estados e vamos submeter à apreciação do colegiado. Ou seja, dos 27 estados que compõem o Confaz", disse Guardia, acrescentando que a reunião foi "extremamente produtiva".

De acordo com o ministro, a medida deve gerar uma redução adicional média de R$ 0,05 do preço do diesel nas bombas, se todos os Estados aderirem. "(Vamos) incorporar na base de cálculo do ICMS a redução de preço anunciada pela Petrobras. Na regra vigente isso seria incorporado só daqui a 15 dias", disse.

Outra mudança anunciada pelo ministro da Fazenda é que a base de cálculo do ICMS sobre o diesel vai passar a mudar a cada 30 dias e não mais a cada 15 dias como atualmente.

Segundo o ministro, essa medida definida na sexta ainda precisa ser confirmada no encontro de terça.

"Todos os secretários estão dispostos e concordam que devem seguir o debate para mudanças mais estruturais no diesel. Esse fórum seguirá discutindo e debatendo para pensar soluções mais estruturais", acrescentou Guardia.