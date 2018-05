Governo diz que 50% dos bloqueios já foram liberados

No entanto, mais de 500 pontos ainda continuam bloqueados nas estradas do país

Sem uma proposta que contente a insatisfação dos motoristas de caminhão, o governo federal anunciou no sábado (26) medidas para tentar furar o bloqueio que atinge as rodovias do país desde a última segunda-feira (21) e assim, garantir o suprimento de combustível e mantimentos básicos para as cidades.

Segundo Raul Jungmann, ministro extraordinário da Segurança Pública, até a noite de sábado, as estradas tinham mais de 500 pontos bloqueados parcialmente, enquanto outros 524 foram liberados pelas forças de segurança. Diante disso, Exército, Polícia Federal e Estadual trabalham na escolta de caminhões-tanque na saída das refinarias.

"Um número praticamente meio a meio entre aquelas que se encontram liberadas e interditadas. Tivemos seis casos em que o desbloqueio não se deu de forma negociada, em que tivemos que utilizar o choque da Polícia Rodoviária Federal, porém sem vítimas", acrescentou Jungmann.

Motoristas das Forças Armadas e da Polícia Federal já estão conduzindo veículos de transporte de carga para normalização do abastecimento. A normalização, no entanto, não ocorrerá tão cedo. "Não é rápido. Cada caminhão parado por muito tempo poderia ter feito várias viagens" disse o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen.

Sobre os aeroportos, Etchegoyen disse ainda que a situação está quase normalizada, principalmente os de Brasília e Recife que apresentavam os maiores problemas com a falta de combustível.

Em São Paulo, o governador Márcio França suspendeu a cobrança de pedágio para eixo elevado de caminhões a partir da próxima terça-feira (29). Além disso, o governador anunciou que o Procon-SP irá fiscalizar, junto a polícia, se a redução de 10% do governo no preço do diesel chegou às bombas nos postos. As multas pelas interdições também serão retiradas.

Com a medida, caminhoneiros aceitaram desbloquear o Rodoanel.

Desde o início da paralisação de caminhoneiros, foram emitidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) 400 autos de infração, com multas que somam R$ 2,03 milhões. As entidades e empresas que auxiliam nas interdições das estradas estão sendo multadas em R$ 100 mil por hora, conforme estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).