Governo de Roraima aciona STF para fechar fronteira com Venezuela

ação ainda vai ser distribuída e caberá ao ministro sorteado decidir se atende ao pedido ou se leva o tema para a apreciação do plenário.

com a reincidência de doenças já erradicadas no País, a exemplo da epidemia de sarampo iniciada no Estado; além do aumento incontrolável nos custos para assistência em saúde e educação". Em nota divulgada também nesta sexta-feira (13), a governadora Suely Campos disse que, desde 26 de fevereiro, quando começou a funcionar no estado o Comitê Federal de Gestão Integrada, cerca de 20 mil venezuelanos ingressaram no Brasil pelo estado.



"O fluxo migratório continua intenso e o controle pouco mudou. Roraima não tem mais capacidade de absorver tantos estrangeiros. É desproporcional o quantitativo que chega, comparado com o nosso número de habitantes e com as ações do governo federal. São gerados problemas graves na segurança, com aumento da criminalidade, do tráfico de drogas e de armas", disse ao acrescentar que o atendimento aos venezuelanos nos hospitais do estado aumentou mais de 3 mil por cento.



Distribuição

Na semana passada, o governo federal iniciou o processo de distribuição de imigrantes venezuelanos concentrados em Roraima por outras unidades da federação. O chamado processo de interiorização foi uma estratégia adotada para proporcionar melhores condições aos imigrantes venezuelanos que querem viver e trabalhar no Brasil. Com esse objetivo, o governo federal, com apoio técnico do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional de Migração (OIM), ligadas à ONU, buscou vagas em abrigos de prefeituras, governos estaduais e na sociedade civil para receber os imigrantes.







* Com informações da Agência Brasil

A Secretaria de Comunicação do governo de Roraima detalha que os imigrantes têm se instalado em praças públicas ou imóveis abandonados e seguem vivendo em condição de moradores de rua. O STF já recebeu a ação com pedido de liminar - para que a Corte apresente uma decisão provisória sobre o caso. Entretanto, a"Além de estar prejudicado financeiramente, Roraima está de mãos atadas pois não pode controlar a fronteira nem implantar barreira sanitária, pois são competências da União", acrescenta Suely Campos.O órgão ressalta ainda que desde que os venezuelanos passaram a viver no estado, "Roraima sofre