Governo começa a pagar Bolsa Família com reajuste

Benefício, que estava com o valor congelado há dois anos, teve aumento de 5,67%

As famílias inscritas no Bolsa Família começaram a receber nesta quarta-feira (18) o benefício com reajuste de 5,67%. O pagamento será escalonado até o dia 31 deste mês.

O benefício não sofria reajuste desde 2016. O Bolsa Família é o maior desembolso social da União, consumindo cerca de R$ 29 bilhões anuais, distribuídos a quase 14 milhões de famílias.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o beneficiário precisa conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão para saber o dia que o benefício será pago. Quem tem o cartão com final 1 pode sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no dia seguinte e assim por diante.

Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único e com renda mensal per capita de até R$ 89, além daquelas com renda mensal por pessoa de até R$ 178 que tenham entre seus integrantes gestantes, crianças ou adolescentes.