Governo cobra investigação rápida sobre morte de brasileira na Nicarágua

O governo brasileiro manifestou indignação, na tarde desta terça-feira (24), e exigiu que autoridades de Nicarágua mobilizem todos os esforços necessários para identificar e punir os responsáveis pelo assassinato da estudante brasileira Raynéia Gabrielle Lima, na noite de segunda-feira (23). Na nota divulgada, o governo ainda condenou "o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança" e repudiou a perseguição a manifestantes, estudantes e defensores dos direitos humanos.

Segundo a Agência Brasil, a estudante de medicina foi morta com um tiro no peito que teria sido disparado por um um grupo de paramilitares no sul da capital Manágua. "A brasileira foi atingida por disparos em circunstâncias sobre as quais [o governo brasileiro] está buscando esclarecimentos junto ao governo nicaraguense", destacou o Itamaraty.