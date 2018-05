Governo assina plano de cooperação entre o Exército e a PM

Todos os estados passarão por diagnóstico para identificar demandas; equipamentos, treinamento e agentes federais serão disponibilizados

O Ministério da Defesa e o Ministério da Segurança Pública assinaram nesta quarta-feira (2) o Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Policias Militares, que visa estabelecer uma espécie de assessoria do Exército Brasileiro nas corporações estaduais de todo o país. O objetivo é compartilhar recurso pessoal e material, em caráter emergencial e provisório.



De acordo com o governo federal não se trata de uma federalização nacional da segurança pública ou substituição das funções dos policiais militares, mas sim de um "reforço". "Esse convênio coloca em linha o Exército Brasileiro, seus recursos, seu pessoal, sua expertise, suas instalações em linha com as policias militares do Brasil. Isso representa um reforço extraordinário não só para o aperfeiçoamento das nossas policias miliares, mas representa a elevação do patamar de combate ao crime organizado e o fortalecimento da segurança em todo país", afirmou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.



Nos próximos meses serão realizados diagnósticos da situação da Polícia Militar em todos os estados para então definir as ações. O estudo será realizado pela Inspetoria Geral das Policias Militares (IGPM), órgão do Exército que já atua na fiscalização das polícias. De acordo com Jungmann, as demandas locais devem ser "negociadas". "É preciso discutir com nossos parceiros, que são as policias e corpos de bombeiros, para que se saiba exatamente onde nós podemos disponibilizar os recursos, a capacidade, o planejamento e a logística do Exército Brasileiro".



O orçamento inicial do governo federal para o plano é de R$ 5 milhões. A recomendação é de que o recurso seja utilizado prioritariamente para capacitação. O governo pode utilizar ainda verba voltada para o armamento. Há uma linha de crédito de R$ 42 bilhões, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que será liberada progressivamente ao longo de cinco anos.