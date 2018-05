Governo afirma que 45% dos bloqueios das estradas já foram suspensos

De acordo com o ministro da Segurança, já estão sendo registradas queda no número de interdições das estradas do país

O governo federal afirmou, no começo da noite desta sexta-feira (25), que já houve uma queda de 45% no bloqueio das estradas devido aos protestos de caminhoneiros. O governo criou um grupo de trabalho, sob comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para coordenar as ações de desbloqueio nas vias, como foi determinado pelo presidente da República Michel Temer, que anunciou o uso das forças federais para suspender os protestos.



De acordo com o ministro da Segurança, Raul Jugmann, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal estão atuando com as forças estaduais na ação de desbloqueio das estradas. Ainda segundo Jungmann, foram registradas 933 obstruções de rodovias, sendo que 519 ainda permanecem. "45% dessas interdições já foram dissolvidas", afirmou. "O que aponta para a adesão crescente dos senhores caminhoneiros para os termos do acordo que foi fechado.



De acordo com o ministro Sérgio Etcheoyen, coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, entre as prioridades definidas estão o desbloqueios de refinarias, como a em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.



"Nos antecipemos para garantir que esse suprimento se normalize da forma mais rápida possível", afirmou o chefe do GSI.



O ministro da Defesa, general Joaqui, Silva e Luna, afirmou que emprego das Forças Armadas vai seguir as regras da Garantia da Lei e Ordem. "A vantagem é que as Forças Armadas possui estrutura em todo o país