Gilmar Mendes suspende ação penal contra o 'Rei do Ônibus'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou a suspensão da ação penal que tramita na Justiça contra o empresário do setor de transportes Jacob Barata Filho, conhecido como "Rei do ônibus" no Rio de Janeiro.



Ele foi preso em flagrante pela Operação Ponto Final, em um desdobramento da Lava Jato ocorrido julho do ano passado. Barata tentava embarcar para Portugal com cerca de R$ 50 mil em três moedas (euros, dólares e francos suíços).

O empresário é réu, acusado de evasão de divisas. Segundo a defesa, sua conduta se configura como mero "ilícito administrativo" e pede a aplicação do princípio da insignificância – afirmando que o dinheiro seria destinado para o sustento do empresário e de suas três filhas no exterior.

Diante dos argumentos apresentados pela defesa, Gilmar Mendes decidiu conceder a liminar para suspender a tramitação da ação penal até o julgamento de mérito no STF (Supremo Tribunal Federal).

No ano passado, Mendes derrubou outra decisão do juiz federal Marcelo Bretas e mandou soltar o empresário Jacob Barata Filho.



*Com informações da Agência Brasil