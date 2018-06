Gilmar Mendes manda soltar preso na operação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a um empresário acusado de integrar uma organização criminosa que teria desviado milhões do governo do Rio de Janeiro.

Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro teve prisão preventiva decretada em maio passado, na Operação Câmbio, Desligo – um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal.

Cordeiro estaria implicado em esquemas de transferências de dólares referentes a propinas e lavagem de dinheiro para a empreiteira Odebrecht. Mas, no entendimento de Mendes, a prisão é abusiva, já que os crimes "foram praticados sem violência ou grave ameaça", além de terem sido cometidos muito tempo antes da decretação da prisão, entre 2011 e 2014.