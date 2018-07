Gestantes, lactantes e seus filhos vivem em condições precárias em presídios

Após levantamento, CNJ quer padronizar práticas para garantir direitos fundamentais das crianças e de suas mães

Uma série de visitas realizadas por representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre janeiro e maio deste ano deve determinar uma mudança no tratamento a gestantes e lactantes custodiadas pelo sistema prisional brasileiro.

No período, por determinação da presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, foram visitados 34 estabelecimentos penais em 26 unidades da Federação. Na maioria dos locais, as equipes encontraram mães e crianças em acomodações precárias, recebendo alimentação inadequada. Também foi constatada falta de acesso ao atendimento de ginecologistas e pediatras.

Em função dessa realidade, até o final de agosto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deverá estabelecer diretrizes e padronizar o atendimento e a custódia das presas grávidas, que amamentam e de seus filhos. A ideia é que todos os Estados adotem as mesmas práticas desde a detecção da gravidez da mulher privada de liberdade até o momento em que as crianças vão para o convívio da família.

A juíza auxiliar da presidência do CNJ Andremara dos Santos coordena uma equipe formada por juízes, psicólogos, assistentes sociais e integrantes da administração penitenciaria. Na última semana, o grupo analisou documentos e normas que regulam o assunto para apresentar uma proposta de regulamentação que seja compatível com a legislação em vigor. O texto final da minuta, que deverá servir de base para os estabelecimentos penais e para a, ainda está em fase de elaboração.

"Esse trabalho tem como objetivo assegurar a padronização do atendimento dessas pessoas, com especial atenção para as crianças – que não estão sujeitas à jurisdição das varas criminais e de execução penal, mas das varas da infância e da juventude. A proteção de direitos ameaçados, seja em relação às presas ou às crianças, não pode depender da boa vontade e compromisso de alguns gestores. É necessário que se estabeleça um fluxo adequado a todos, que funcione de maneira impessoal, continuada e padronizada", afirmou a juíza Andremara.