Gabinete de Intervenção entrega plano estratégico a deputados federais

Durante uma reunião no Comando Militar do Leste, na manhã desta segunda-feira (18), o Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro entregou seu plano estratégico a integrantes da comissão externa da Câmara dos Deputados.

O encontro, à portas fechadas, durou cerca de três horas. Na ocasião, o interventor federal, general Walter Braga Netto, e o secretário de Segurança, general Richard Nunes, fizeram um balanço dos 100 primeiros dias de trabalho.