Fique atento: será possível ver a Estação Espacial nesta tarde

Na capital paulista e região metropolitana, como Guarulhos, o horário para observar será às 17h53. Por seis minutos, a aeronave estará a 11º sudoeste.



Também por seis minutos, a estação estará visível no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas só vai aparecer um minuto depois (17h54) a 10° e 11° sudoeste, respectivamente.



Já em Fortaleza, ela apontou no céu às 5h59 e ficou visível por cinco minutos a 11º na direção sul. Em Cuiabá, serão seis minutos a 10° sudoeste a partir das 19h30 em ponto.



No sábado (19), será a vez de Belém: seis minutos a partir das 0h31 a 10° sudoeste. Em Manaus, o melhor dia será no domingo (20), às 6h24. Outros seis minutos visível a 11º sudoeste.



De acordo com a Nasa, "o melhor período de visualização é quando o sol reflete a estação espacial e contrasta com o céu mais escuro". Isso ocorre dentro de algumas horas antes ou depois do nascer do pôr do sol.





Clique aqui para ver o horário e o dia na sua cidade.