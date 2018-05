Filho de caminhoneiro, lateral da Seleção apoia greve

Danilo fala sobre situação do país e diz que manifestantes estão certos de 'buscar o que é melhor para eles'

Os jogadores da Seleção Brasileira têm sido muito perguntados sobre a greve dos caminhoneiros no Brasil. Por morar fora do país, muitos deles acabam não dando uma opinião enfática sobre a situação. Nesta quarta-feira (30) foi diferente.



Filho de caminhoneiro, o lateral-direito Danilo foi perguntado sobre o assunto durante a entrevista coletiva após o treino da equipe canarinho em Londres e foi bastante claro em seu apoio à greve.



"Ontem mesmo eu troquei uma mensagem com meu pai a respeito disso e perguntei para ele como estava. Ele falou que continua e falou: 'eles estão certos'. Para nós, que vivemos fora do país e estamos sempre só 15 ou 20 de férias no Brasil, é muito difícil expressar uma opinião em relação a isso. Mas aquilo que eu vejo é que de uma forma bem simples, tudo aquilo que a população brasileira paga e transforma em impostos, não é aquilo que eles recebem em benefícios. De uma forma bem simples, eu acho que eles estão certos de protestar e de buscar o melhor para eles", declarou o jogador, que atua no Manchester City.



Sobre a greve dos caminhoneiros



Descontentes com o preço do diesel nos postos de gasolina, os caminhoneiros realizam uma paralisação nas rodovias do país, que já dura dez dias. Como os manifestantes estão impedindo as cargas de chegar às cidades, a greve acabou gerando uma crise de abastecimento na maioria das cidades brasileiras. Os produtos em falta mais sentido são os de alimentos, principalmente frutas, verduras e legumes, que estragam com facilidade, e combustíveis.



No último domingo, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento anunciando, entre outras medidas, uma redução de R$ 0,46 no preço do diesel nas bombas de gasolina, atendendo a pedidos dos grevistas. Ainda assim, muitos caminhoneiros seguem bloqueando as estradas. Nesta quarta-feira, ainda existiam 540 pontos de concentração.