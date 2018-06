Fies tem 348 mil estudantes inadimplentes

No total, a dívida com o programa federal de financiamento estudantil atinge R$ 6,1 bilhões; governo vai abrir uma espécie de "Refis do Fies" em agosto

Um total de 348 mil contratos do Fies, financiamento estudantil do governo federal, estão com atraso de mais de 90 dias, ou seja, podem ser considerados inadimplentes, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação (MEC). Com isso, o governo deixou de receber R$ 6,1 bilhões.



Atualmente, há 2,7 milhões de financiamentos estudantis em vigor. Desse total, 826 mil contratos são de ex-alunos que ainda estão na fase de carência do programa, ou seja, ainda não começaram a pagar a dívida.



O MEC informou que abrirá em agosto uma espécie de "Refis do Fies", um programa de parcelamento para as pessoas que estão inadimplentes com o empréstimo estudantil. As regras desse parcelamento ainda não foram divulgadas.