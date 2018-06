Fies financiará mensalidades de até R$ 7 mil mensais

Ministério da Educação aumentou teto do programa em 43%

O teto do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) subirá de R$ 30 mil para R$ 42.983 semestrais já em 2018. O aumento de 43% foi anunciado nesta quarta-feira (6), pelo Ministério da Educação (MEC).

As mudanças valem para o chamado Fies público, que, neste ano, deve ofertar 100 mil vagas. A modalidade, financiada diretamente pelo governo, tem juro zero.

O Fies beneficia alunos matriculados em cursos superiores não gratuitos de instituições conveniadas ao MEC. Com o aumento do teto, será possível que os estudantes pleiteiem cursos mais caros, com mensalidades de até R$ 7 mil, como Medicina. Além disso, o ministro Rossieli Soares da Silva acrescenta que a pasta passará a garantir pelo menos 50% de financiamento do curso escolhido.

"O sistema permitia financiamento menor que 50%. Em alguns casos, chegava a 8%. Não se conectava com o jovem ou com a família que precisava do financiamento", diz Silva.

Podem concorrer ao programa estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos (R$ 2.862). No primeiro semestre de 2018, foram firmados 35.866 contratos do Fies.