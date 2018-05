Federação dos petroleiros recomenda suspensão da greve

"A decisão do TST é claramente para criminalizar e inviabilizar os movimentos sociais e sindicais. Diante disso, a FUP orienta os sindicatos a suspenderem a greve. Um recuo momentâneo e necessário para a construção da greve por tempo indeterminado, que foi aprovada nacionalmente pela categoria", disse a Federeção em sua página oficial.



Os petroleiros decidiram entrar em greve em solidariedade aos caminhoneiros e para pedir a saída de Pedro Parente do comando da Petrobras, entre outras reivindicações. Eles também cobram a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis, tudo por mudanças imediatas na política de reajustes da Petrobras.