Facebook envia explicações ao MPF sobre exclusões de páginas

Medida foi uma exigência de procurador que investiga supostas perseguições a usuários brasileiros

O Facebook Brasil enviou documento ao Ministério Público Federal em Goiás com explicações sobre a exclusão de 196 páginas e 87 perfis da rede social, no último 25 de julho. A medida foi uma exigência do procurador do MPF em Goiás Ailton Benedito, que investiga supostas perseguições da plataforma à usuários brasileiros. Além disso, atende à queixas do Movimento Brasil Livre (MBL), que acusa a o site de censura.

O argumentando inicial para a derrubada das páginas era desrespeito aos "Padrões da Comunidade", regras internas do facebook. Porém, Benedito cobrou a lista das páginas atingidas e a justificativa para cada exclusão. A resposta da plataforma, enviada na semana passada e divulgada nesta segunda-feira (6) pelo MPF, apresenta o conjunto dos perfis, mas não especifica a infração de cada conta teria cometido.

O Facebook alega ter feito "rigorosa investigação", que apontou perfis condutas em desconformidade com a "política de autenticidade", como manter contas falsas ou com nomes falsos. Também são considerados questionáveis perfis que participam de comportamentos não autênticos coordenados, ou seja, quando múltiplas contas trabalham em conjunto para enganar as pessoas fatos diversos e incentivar compartilhamentos, por exemplo.



Rede de desinformação



No dia da derrubada dos perfis, o responsável pela área de cibersegurança da plataforma, Nathaniel Gleicher, divulgou um comunicado dizendo que eles "faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação".



À época, o Movimento Brasil Livre (MBL) reclamou da medida em seu site. Segundo nota, parte das contas derrubadas pelo Facebook pertenciam a coordenadores da rede. Disse ter "sido alvo de atenção internacional, por conta do viés político e ideológico da empresa, manifestado ao perseguir, coibir, manipular dados e inventar alegações esdrúxulas contra grupos, instituições e líderes de direita no mundo".