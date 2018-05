FAB começa a transportar medicamentos para amenizar efeitos da paralisação

Associação dos Hospitais relata dificuldade de acesso dos funcionários e até falta de alimentos para os pacientes

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) começaram a transportar na tarde desta segunda-feira (28) medicamentos para hospitais em diferentes estados para minimizar o desabastecimento de insumos causado pela greve dos caminhoneiros. Os dois aviões que partiram primeiro foram do Galeão (RJ), para transportar dezesseis toneladas de remédios de Montes Claros (MG) para Recife (PE).



O Ministério da Saúde informou que todos os estados estão sendo acompanhados e as demandas, mapeadas. As necessidades do setor estão sendo atendidas, segundo a pasta, com o apoio de forças federais, estaduais e municipais. "Ainda não há um balanço geral das iniciativas dos três entes federados", informou o ministério, por meio de nota.



Em diversas localidades há registros de falta medicamentos e insumos hospitalares. No Rio de Janeiro a Secretaria Estadual de Saúde suspendeu, a partir de hoje (28), as cirurgias eletivas (não emergenciais) em sua rede de hospitais. No Distrito Federal, os postos de saúde estão fechados e todas as cirurgias eletivas stão suspensas desde a última sexta-feira.



Em nota, a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) alertou também para a dificuldade de acessos dos funcionários aos hospitais. "Há grande dificuldade de acesso dos médicos e demais funcionários dos hospitais para chegarem às instituições, o que dificulta, e por vezes impede o atendimento aos pacientes", afirma a entidade.



Outro problema é a escassez de alimentos para a dieta dos pacientes internados; ambulâncias paradas por conta da falta de combustível; escassez de rouparia limpa nas instituições, uma vez que grande parte dos hospitais terceiriza o serviço de lavanderia; e problemas no recolhimento do lixo hospitalar.