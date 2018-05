Exploração infantil tem novos pontos mapeados

A maioria dos casos ocorre em postos de combustíveis ou bares, na beira da estrada. Entre os pontos críticos, 97% são pontos de bebida alcoólica e também de drogas (92%). Os casos também ocorrem onde há grande movimentação de caminhoneiros. Em 93% dos casos, os pontos estão em meio a aglomeração o estacionamento de veículos.



Ainda de acordo com Ramos, os locais de risco estão "migrando" para regiões que a PRF não atua. "A exploração de crianças e adolescentes é um crime muito dinâmico. Esses pontos podem migrar para outra BR ou pontos na mesma BR ou até mesmo para fora da circunscrição da PRF, que é o que mais tem ocorrido hoje. Por isso que a bandeira que nós, assim como a Chilhood Brasil e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é a transferência do metologia [da PRF] para a os estados".



Região e gênero

De acordo com a pesquisa, a maior parte dos pontos de vulnerabilidade estão na região Nordeste, com 644 casos, seguido da região Sul (575), Sudeste (486), Norte (404) e Centro-oeste (396). A maioria dos casos ocorre na região urbana, próximo a cidades.



Em relação aos estados, a maior parte dos pontos críticos estão no Ceará, que acumula 81 deles. Em seguida fica o estado do Goiás (55), Pará (52), Minas Gerais (48) e Paraná (29).



Entre as vítimas resgatadas entre 2017 e 2018, a maioria são do sexo feminino (48%), seguido do masculino (36%) e trangêneros (16%).



Impasses

Aspectos da política nacional e prioridades do governo impactaram o avanço dos estudos ao longo dos anos. Desde 2003, os dados vinham sendo reunidos com um intervalo máximo de dois anos. Contudo, nos anos de preparação dos Jogos Olímpicos, entre 2015 e 2016, a PRF não realizou o estudo. "Devido ao grande contingente de policiais rodoviários federais utilizados no período, aliado ao baixo efetivo da instituição, a execução da metodologia do MAPEAR fcou prejudicada, pois para realizar o mapeamento, trabalho este de acordo com sua histórica construção metodológica, seria necessário a utilização do efetivo da atividade fnalística", diz o documento.



O impasse com o projeto permaneceu em 2017, quando houve queda no número de superintendências envolvidas. "A credita-se que no ano de 2017 dois fatores contribuíram para a adesão de apenas 11 Superintendências Regionais a Campanha do dia 18/05, o contingenciamento do orçamento da PRF durante o período e os preparativos do levantamento do MAPEAR (realizado por todas as Superintendências Regionais) que ocorreu durante o mês de Junho de 2017", diz trecho do documento.





Nos últimos 16 anos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quase triplicou o número de locais identificados como pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. O número subiu de 844 para 2.487. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (14) como resultado do projeto Mapear, em parceria com a organização social Chilhood Brasil.O estudo foi iniciado em 2003 e desde então o crescimento é constante. De acordo com o presidente da Comissa~o Nacional de Direitos Humanos da PRF, Igor de Carvalho Ramos, houve a incorporação de novas metodologias, como o uso de aplicativos para denúncia, mas também mudanças demográficas. "É provável que sempre haja um aumento, porque a frota de veículos aumenta, a população brasileira aumenta. [Com isso] ocorrem novos comércios formais e informais", destaca.Os pontos de vulnerabilidade são classificados de acordo com o risco, passando pelos de me´dio, alto, e, finalmente, o cri´tico. São avaliados critérios como ocorrências já registradas de exploração sexual ou prostituição no local e níveis de criminalidade. Segundo Ramos, as ações da PRF priorizam os casos críticos, que, inclusive, têm apresentado redução. Desde que o mapeamento começou, foram resgatadas 4.749 crianças e adolescentes nas rodovias do país - sendo 102 no ano passado.