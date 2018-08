Executiva do PT confirma retirada de Marília Arraes da disputa

O encontro acontecerá no Recife Plaza Hotel, no bairro da Boa Vista, e deve contar com 300 delegados do partido. Em tese, o que for estabelecido por maioria simples vai definir o rumo do partido na eleição estadual - a confirmação ou não da candidatura de Marília Arraes ou o apoio à reeleição do governador Paulo Câmara (PSB), em uma composição que daria uma vaga na chapa para a tentativa de reeleição do senador Humberto Costa (PT).

Em Pernambuco, o PSB tem como um dos principais objetivos nesta eleição a reeleição do governador Paulo Câmara (PSB). Em 2014, Paulo Câmara apoiou o senador Aécio Neves (PSDB) para a Presidência da República no segundo turno. Ele se posicionou de maneira favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).Marília Arraes afirmou que o acordo entre PSB e PT é "ataque especulativo" à sua candidatura. Por meio de um vídeo que divulgou em redes sociais, nesta quarta (1º), ela disse que é falsa a afirmação de que a executiva nacional do PT teria vetado a sua candidatura. "Este é mais um grande ataque especulativo para desmobilizar a nossa militância", disse. A petista disse ainda que a base de delegados vai decidir, nesta quinta-feira (2), se o PT terá candidatura própria ao governo ou se haverá aliança. "Nós estamos firmes e não vamos deixar que a esperança do povo de Pernambuco seja usada como moeda de troca", afirmou.