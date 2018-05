Ex-técnico da seleção de ginástica nega acusações e diz que sofre ‘vingança’

O ex-técnico da seleção brasileira de ginástica olímpica Fernando de Carvalho Lopes prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (16) na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos do Senado. Ele negou ter praticado abuso sexual de atletas durante 15 anos, até 2016, quando foi afastado da equipe olímpica dos Jogos Rio 2016. O afastamento ocorreu após denúncias de um menor.



Por solicitação do senador Magno Malta (PR-ES), que é presidente da comissão, o próprio ex-técnico autorizou a quebra de sigilo dos e-mails e mensagens trocadas por ele e os atletas.

Durante o depoimento, Lopes classificou de "vingança" a acusação dos ex-atletas e disse que foram induzidos a falar mal dele.

"Acredito numa indução de formação de opinião, principalmente de quem é mais novo. Com relação a muitos que me acusam, são os mesmos que bateram na minha porta pedindo para voltar a treinar comigo. Alegam que foram abusados quando mais novos, mas passam-se oito, nove anos e pedem para retornar", afirmou.



As perguntas foram feitas pelo presidente da comissão, senador Magno Malta e pelo relator José Medeiros (PODE-MT). O ex-técnico afirmou que conhecia as pessoas que fizeram as acusações, mas negou ter praticado assédio. Segundo o ex-treinador, as denúncias podem ter sido motivadas pelo estilo rígido com que trabalhava.