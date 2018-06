Ex-presidente do TCE-RJ terá de devolver R$ 13,3 mi

Jonas Lopes Junior fazia parte de esquema de venda de decisões do tribunal

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou que o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Jonas Lopes Junior, e seu filho, Jonas Lopes Neto, devolvam R$ 13,3 milhões aos cofres públicos.

A decisão faz parte do acordo de colaboração premiada de Lopes, que delatou conselheiros do tribunal e empresários envolvidos no esquema de corrupção, desbaratado nas operações Quinto do Ouro e Ponto Final. O dinheiro devolvido será depositado em uma conta judicial e ficará sob guarda da Justiça Federal até ter outra destinação.

Segundo o Ministério Público Federal, o esquema, que funcionou de 1999 a 2016, previa a concessão de decisões favoráveis no Tribunal de Contas em troca de pagamentos mensais de, no mínimo, R$ 50 mil. Os réus foram denunciados pelos crimes de corrupção, evasão de divisas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Além de devolver o dinheiro, Lopes terá de cumprir sete anos de prisão (sendo que um ano e meio, em casa, usando tornozeleira eletrônica). Depois, deve prestar dois anos e seis meses de serviços comunitários e, por fim, cumprirá três anos de regime aberto. Já o filho, Jonas Lopes Neto, terá de cumprir três anos de prestação de serviços à comunidade.

Outros punidos

A sentença de Bretas também prevê punições para o doleiro Álvaro Novis, que terá que devolver R$ 17 milhões, além de cumprir cinco anos de prisão em regime fechado; um ano e seis meses de prisão domiciliar e prestar serviços comunitários por três anos e meio.

Já Jorge Luiz Mendes foi condenado a pagar R$ 460 mil e cumprir cinco anos em regime semiaberto. Outro réu, Edimar Moreira Dantas, recebeu perdão judicial por ter participação menor no esquema e por colaborar com as investigações.