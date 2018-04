Eurasia: Lula preso por mais tempo beneficia esquerda

Uma permanência prolongada do ex-presidente Lula deve unificar a esquerda em torno de um candidato único, que teria uma chance maior de chegar ao segundo turno da eleição presidencial de outubro, segundo analistas da consultoria Eurasia.

Silvio Cascione, Christopher Garman (foto), Filipe Gruppelli Carvalho e Djania Savoldi, caso o ex

Já se Lula sair logo da cadeia, cenário considerado mais provável pela Eurasia, a esquerda tende a permanecer mais dividida.

De acordo com os analistas-presidente permaneça atrás das grades por um longo tempo, isso poderia enfraquecer o Partido dos Trabalhadores (PT) e fortalecer o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), levando a um voto da esquerda mais unificado.