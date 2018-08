Estudante morta na Nicarágua é sepultada em Paulista

A estudante de medicina Raynéia Gabrielle Lima - assassinada no dia 23 de junho, na Nicarágua – foi sepultada no fim da manhã desta sexta-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O velório começou às 7h. Mas antes mesmo de seu início, dezenas de pessoas estavam no local, carregando fotos, cartazes e muitas flores. Os pais da estudante, Maria José da Costa e Ridevaldo Pereira de Lima, tiveram de ser amparados por amigos e parentes.

Abraçada ao diploma de medicina da filha, enviado pela Universidad Americana (UAM), Maria José contou que vai escrever uma biografia da filha para homenageá-la.

"Minha filha saiu de Pernambuco, do Brasil, porque infelizmente não é fácil para alguém que vem de família pobre conseguir estudar medicina aqui. Esse era o grande sonho dela e ela foi atrás dele. Foram quase seis anos de muita luta e privações. Ela estudava com afinco, trabalhava duro e, muitas vezes, esquecia até de comer tamanha era a dedicação. Ela queria ser médica para ajudar as pessoas. Ela sentia muita falta da família, dos amigos, da terra dela. Todos os dias ela dizia como estava ansiosa para voltar para nossa casa. Quero que as pessoas conheçam essa guerreira", afirmou a mãe ao Estadão.

Raynéia foi sepultada vestida com o jaleco do Hospital da Polícia Nacional de Manágua, onde trabalhava, e com o diploma da Universidade Americana em Manágua (UAM), onde estudava, datado em 24 julho.

O crime

A estudante foi assassinada no sul da capital Manágua, no dia 23 de julho, com um tiro no peito. Segundo o reitor da o reitor da Universidade Americana (UAM), Ernesto Medina, "um grupo de paramilitares" em defesa do presidente Daniel Ortega seria o autor do crime. Acusado de corrupção, o governo do país tem gerado centenas de protestos, que culminam em confrontos. Cerca de 300 opositores do governo morreram desde abril.

Carla Chelotti, funcionária do Escritório de Representação do Itamaraty no Nordeste, que acompanhou o funeral, disse que a embaixada brasileira na Nicarágua está atenta ao caso.



"A embaixada em Manágua está pedindo esclarecimentos e acompanhando a investigação bem de perto", destacou.