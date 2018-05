Estradas do país têm 596 pontos de bloqueio neste sábado

Número é maior que o desta sexta-feira, porém o governo justifica o aumento porque alguns pontos que foram liberados acabaram se dividindo em bloqueios menores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou no início da tarde deste sábado (26) que, por causa da greve de caminhoneiros, até 11h30 havia 596 pontos de bloqueios nas estradas do país. Segundo a corporação, são bloqueios parciais que não "interferem na movimentação de veículos".



"A PRF não tem registros de grandes dificuldades de circulação de outros veículos", disse a Polícia Rodoviária Federal em nota.



A greve de caminhoneiros entrou neste sábado no sexto dia, e de acordo com o governo, 544 pontos de rodovias já foram desbloqueados. Um decreto publicado no "Diário Oficial da União" na sexta-feira (25) acionou as Forças Armadas para atuar nas rodovias. Na noite de sexta, havia o registro de 519 bloqueios parciais em rodovias no país.



O governo explicou que o aumento do número de bloqueios ocorreu porque alguns que foram liberados acabaram se dividindo em bloqueios menores. Alguns dos caminhoneiros que saíram desses pontos fizeram novos bloqueios em outros locais.



A corporação informou também que está dando apoio aos manifestantes durante as desmobilizações para garantir a segurança nas rodovias. "Corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, combustíveis etc. estão sendo mantidos pela PRF, além de prestação de apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.", explicou a PRF na nota.