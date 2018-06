Estiagem deixa 598 municípios em situação de emergência no país

Decretos estão em vigência em oito estados, a maioria deles na região Nordeste; ontem a Paraíba teve incluídas 176 cidades

A Defesa Civil Nacional contabiliza 598 municípios em situação de emergência devido a estiagem em todo o país. Os decretos estão em vigência em oito estados, a maioria deles na Bahia e na Paraíba, na região Nordeste.



A edição do Diário Oficial da União de ontem publicou a situação de emergência de 176 municípios da Paraíba. Outras 21 regiões já tinham o alerta, totalizando 197, o maior número entre os estados.



Conforme os dados da Defesa Civil, há municípios em estado grave de estiagem na Bahia (179), Pernambuco (120), Minas Gerais (41), Rio Grande do Sul (39), Sergipe (8) e Amazonas (2). A medida do governo federal tem vigência por 180 dias. No período, as prefeituras podem pedir apoio da União para ações emergenciais.



A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) coordena apoio emergencial aos municípios. Entre outras ações, cabe ao setor distribuir kits de assistência humanitária e água potável, fazer a remoção de famílias em áreas de risco, limpeza de vias públicas e recuperação de áreas danificadas, dentre outras ações.



Enchentes

Já em outras regiões, a emergência publicada se deu devido a enxurradas. É o caso de Teresina (PI), Limoeiro do Norte (CE), Rialma (GO) e Terra Santa (PA).