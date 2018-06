Estados do Norte e do Nordeste estão no topo do ranking de homicídios

Segundo dados do Atlas da Violência 2018, número de mortes violentas no país é maior que o da guerra civil na Síria

Por ano, o Brasil mata mais do que a guerra civil na Síria. Só em 2016, 62.517 pessoas foram assassinadas no Brasil, enquanto, 50 mil foram mortas no conflito no país do oriente médio. A taxa de letalidade nacional é 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes. O país soma 553 mil pessoas assassinadas nos últimos dez anos.

Essas informações fazem parte de um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (5), no Atlas da Violência 2018, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os Estados que lideram a taxa de letalidade são na Região Norte ou no Nordeste, todos bem acima da média nacional: Sergipe (64,7 para cada 100 mil habitantes), Alagoas (54,2), Rio Grande do Norte (53,4), Pará (50,8), Amapá (48,7), Pernambuco (47,3) e Bahia (46,9).

Os jovens do sexo masculino entre 15 e 19 anos são a maioria entre as vítimas: 56,5% dos assassinados. Na faixa entre 15 e 29 anos, sem distinção de gênero, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes é de 142,7, e sobe para 280,6, se considerarmos apenas os homens jovens.

E o levantamento confirma que os negros são os que mais morrem. Em 10 anos, a taxa de homicídios de indivíduos aumentou 23,1%, e, em 2016, chegou a um índice de homicídio de 40,2 para indivíduos negros e de 16 para o resto da população. Ou seja, 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas.

Estupro

O Atlas também traz informações sobre violência contra a mulher, e eles nãos são nada animadores. A maior parte das vítimas de estupro (68%) são menores de 18 anos.Os agressores, por sua vez, são amigos e conhecidos da vítima, sendo que 30% são familiares próximos como país, mães, padrastos e irmãos. Quando o criminoso é conhecido, 54,9% dos casos são ações recorrentes e 78,5% dos casos ocorreram na própria residência da vítima.

Armas de fogo

Entre 1980 e 2016, 910 mil foram mortas por armas de fogo no país. No início dos anos 80, esse tipo de homicídio correspondia a 40% do total – índice que escalou a 71,1% em 2003, quando foi implantado o Estatuto do Desarmamento. A proporção se manteve estável até 2016, mas o Atlas indica que os Estados onde houve maior crescimento da violência letal são os mesmos onde cresceu o número de mortes por arma de fogo.