Esquerda uruguaia se une contra 'perseguição judicial' a Lula

A coalizão Frente Ampla (FA), que governa o Uruguai, se uniu diante do que considera uma "perseguição judicial" no Brasil contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e disse estar atenta aos próximos acontecimentos no país vizinho.

Uma resolução da Mesa Política Nacional do FA publicada na sexta-feira (13) no portal da coalizão indicou que "estamos diante de uma perseguição judicial ao ex-presidente Lula não só para evitar que seja candidato (nas eleições de outubro), mas também para impedir que faça campanha eleitoral".

Para a esquerda local existe "uma nova ofensiva judicial e da Polícia Federal contra o ex-presidente", após a decisão de um desembargador de libertar Lula ter sido revertida.