A PF já está com o esquema preparado para que Lula se entregue e seja conduzido à sede em Curitiba, onde ele cumprirá a pena.

Um carro da polícia deve ir buscar o petista e conduzi-lo ao aeroporto de Congonhas. De lá, ele segue para Curitiba em um jato da PF.



No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, há um avião da Força Aérea Brasileira designado para levar o ex-presidente até a capital paranaense.



O ex-presidente teve sua prisão decretada na quinta-feira (5) à tarde e tinha até às 17h de sexta para se apresentar em Curitiba. Ele optou por rejeitar o prazo e negociou a sua rendição só após a missa realizada em homenagem a sua mulher, morta em 2017, que faria 68 anos, neste sábado.

O ex-presidente Lula vai almoçar com sua família antes de se entregar à Polícia Federal (PF), na tarde deste sábado (7).

O petista deve fazer sua última refeição em liberdade na companhia dos filhos e netos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

Dois carros com comida entraram no sindicato logo após o pronunciamento do ex-presidente.