Esplanada volta a ser dividida para receber protestos

"Muro" será instalado para separar manifestantes pró e contra a prisão do ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, já começa a ser dividida nesta quarta-feira (4) por um gradeado que vai separar os manifestantes favoráveis e contrários a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O esquema de segurança montado no dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgará o habeas corpus do petista será semelhante ao montado no impeachment de Dilma Rousseff. São esperadas 20 mil pessoas.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (SSP/DF) os detalhes do esquema foram definidos em diálogo com representantes de movimentos sociais em reunião realizada na segunda-feira (2). O trânsito começa a ser desviado às 0h.



De acordo com a SSP-DF, a decisão visa evitar conflitos. "Pelo fato de haver pessoas com ideias contrárias e como forma preventiva, os órgãos de segurança pública farão a divisão do público", afirmou. A estrutura será colocada no canteiro central da Esplanada, desde a altura da Catedral até o limite com a Alameda dos Estados. "Serão utilizadas duas fileiras de grades vazadas da Polícia Militar. No espaço entre elas, policiais militares ficarão posicionados a fim de evitar contato entre os dois lados", afirmou o órgão em nota.



Do lado norte, voltado para a via N1, do lardo esquerdo em relação a frente do Congresso Nacional, ficará o grupo a favor de Lula. Do lado oposto, próximo à via S1, se concentrará o grupo contrário. Ainda de acordo com a SSP-DF, serão permitidos até três carros de som de cada lado, desde que cadastrados com antecedência pelo governo.



Proibições

Será barrada a entrada de bonecos infláveis grandes, sprays, fogos de artifício e qualquer produto inflamável. A Polícia Militar realizará a revista na entrada da Esplanada.



Há protestos marcados para ocorrer a partir do final da tarde desta terça-feira (3). Os grupos começaram a chegar ainda no final de semana. No domingo de Páscoa (1), o movimento Nas Ruas estendeu uma faixa em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) ironizando a Corte com o dia da mentira.



Julgamento

O STF vai julgar às 14h de quarta-feira o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula que tenta impedir a prisão em segunda instância. O petista foi condenado a 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) pelos crimes de corrupção de lavagem de dinheiro. Consta na denúncia o recebimento do apartamento triplex no Guarujá como forma de propina paga pela construtora OAS.