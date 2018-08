Especialistas divergem sobre o aborto em audiência no STF

Médico da UFRJ questionou segurança do procedimento legal e pediu investimentos em maternidades

Como era de se esperar, a primeira parte da audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) que debate o aborto, iniciada na manhã desta sexta-feira (3), apresentou uma série de divergências.

Por quase cinco horas, médicos e profissionais ligados à área de saúde de diferentes segmentos defenderam ou criticaram a possibilidade legalizar a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro, risco de vida ou fetos anencéfalos.

Ao todo, 14 convidados falaram favoravelmente à descriminalização do procedimento, destacando direitos da mulher e as complicações e mortes ocasionadas em decorrência de métodos para provocar o aborto. Foi destacado ainda que as mulheres mais pobres e negras são as principais vítimas de procedimentos malsucedidos, pela falta de poder aquisitivo. Os expositores ainda apresentaram pesquisas e estimativas sobre a situação no Brasil

"Estimativas são chutes"

Apesar de concordar que "a liberação do aborto, sim, é problema de saúde pública", o médico ginecologista Rafael Câmara, coordenador da Residência Médica e Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), divergiu dos favoraráveis à descriminalização.

Não dá para estimar a porcentagem de abortos ilegais. Não há epidemia de internações por aborto. Essas estimativas são chutes. Isso é chute. Não está embasado", afirmou Câmara. O médico questionou o perfil de mulheres mais afetadas pelas complicações do aborto ilegal, afirmou que o aborto legal "não é tão seguro assim" e que muitos médicos se recusam a executar o procedimento mesmo nos casos previstos em lei.

"Se não tem dinheiro para as maternidades no país, vai ter dinheiro agora para aborto? Vai ter a fila do aborto. Quem vai fazer o aborto? Vamos cuidar das maternidades antes", enfatizou.

A exposição de Câmara foi a única que precisou ser interrompida pela relatora Rosa Weber, que pediu novamente tolerância.

"Temos que saber escutar as manifestações, opiniões e dados com os quais não concordamos. Temos que exercer a tolerância sob pena da audiência pública não atingir seus objetivos", disse.

Mais tarde, a médica Lenise Garcia, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, fez críticas à liberação da prática. Ela afirmou que um embrião já é um ser humano.

As audiências

A discussão sobre o aborto pauta faz parte de uma ação encaminhada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em março de 2017, pedindo que a interrupção da gravidez feita por decisão da mulher nas 12 primeiras semanas não seja mais considerada um crime. Mais de 50 pessoas ligadas às áreas de saúde, ciências, direitos humanos e religião foram escolhidas para participar dos debates. Nesta sexta, cerca de 20 especialistas irão ao plenário e cada um terá 20 minutos para apresentar argumentos e posicionamentos sobre o tema. Uma nova rodada deverá acontecer na próxima segunda-feira (6).

Depois dessas audiências, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que já antecipou que não se manifestará antes do fim do processo, terá que emitir um parecer. Pela rotina do STF, a manifestação da PGR costuma ser apresentada em até dez dias, mas não há um prazo pré-definido.