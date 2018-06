Especialistas apontam causas de homicídios no Norte e Nordeste

Crise e expansão do tráfico teriam levado Estados ao topo do ranking do Atlas da Violência

Divulgado nesta terça-feira (5), o Atlas da Violência de 2018 trouxe, entre outras informações, um Raio-x dos óbitos por Estado entre 2006 e 2016. No período, todos os Estados que tiveram crescimento superior a 80% nas taxas de homicídios pertenciam ao Norte e ao Nordeste. E em 2016,13 deles estão no topo do ranking.

O Atlas atribui a situação à falência de programas de controle da criminalidade e uso de armas, além da falta de políticas públicas que reduzissem a vulnerabilidade da população. Na avaliação da antropóloga Alba Zaluar, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), essas carências são terrenos férteis para o sucesso de organizações criminosas.

"O PCC vem se espalhando pelo território nacional e travando batalhas com grupos rivais como o Comando Vermelho. Essas organizações criminosas estão expandindo seus negócios. Antigamente, eles trabalhavam no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas, hoje, a rota da cocaína sai da Colômbia e passa pelo Norte e Nordeste rumo a Europa e África", explica a decana nos estudos de segurança publica no Brasil.

O advogado criminalista Fernando Capano lista a crise como propulsor do aumento da criminalidade.

"Além das crises financeira e política, há uma crise moral e ética. A vida fica mais difícil e há esse esgarçamento do tecido social em favor do crime. A isso são somadas a sensação de impunidade e de lentidão da justiça", opina.

Outros dados trazidos pelo Atlas confirmam alertas feitos nas últimas décadas. Entre elas, o do homicídio como causa de alta mortalidade entre jovens do sexo masculino, entre 15 a 29 anos. Em 2016, essa população representou 50,3% do total de óbitos.Entre 15 a 19 anos, esse indicador chega a 56,5%.

O documento também reitera o alarmante número de vítimas da raça negra. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de pretos e pardos foi 2,5 vezes superior à de não negros (16% contra 40,2%).

Para Alba Zaluar, esses dados não representam genocídio racial, como defendem organizações de direitos dos negros. Para a antropóloga, isso reflete, sim, as condições sociais precárias dessa população.

"Historicamente, a maioria das pessoas que moram nas zonas menos nobres da cidade são negras. Pessoas em situação de baixa renda, baixa escolaridade,vulneráveis à violência social. Não é genocídio porque não é negro contra negro", argumenta Alba.