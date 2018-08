Escolas tem até dia 10 para dar sugestões à Base Nacional Curricular

A proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pelo MEC no fim do ano passado, passou por consulta pública em escolas de todo o país nesta quinta-feira. O documento estabelece os conteúdos mínimos da Educação Infantil, Fundamental e Médio que deverão ser adotados em todas as escolas do país. E o objetivo do chamado Dia D é mobilizar os educadores para analisarem as mudanças nos termos que visam estabelecer uma diretriz para os currículos pedagógicos do país, e fazer sugestões.

A expectativa do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) era de que 28 mil escolas e 509 mil professores participassem da consulta pública. Até o início da, cerca de 20 mil escolas haviam baixado o material de apoio disponível no portal. Cada unidade precisa responder a um formulário da consulta pública, que deve ser enviada ao MEC até 10 de agosto.

A expectativa é que a análise das propostas, aprovação e homologação da nova base curricular do ensino médio sejam concluídas ainda este ano. Elas serão levadas para avaliação do Conselho Nacional de Educação (CNE), que definirá as mudanças viáveis para implementação.