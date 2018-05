Entidades grevistas fazem novas reivindicações pela 'clareza' de medidas

Parte deles mantém caminhões nos acostamentos, sem bloqueio; eles pedem que os descontos no frete sejam informados em tabela de forma explícita

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), afirmou nesta segunda-feira (28) que parte dos caminhoneiros tem mais três reivindicações. Os novos pedidos visam detalhar as Medidas Provisórias já publicadas pelo Governo Federal para que os benefícios fiquem mais "claros". O anúncio foi dado após reunião com entidades que atuam no estado paulista mas mantém contato com grupos de caminhoneiros em todo o Brasil. Segundo eles, caso aprovado, em três horas podem "mobilizar" a categoria.



"Três itens: fixar em uma Medida Provisória o preço do frete um a um; fixar por Medida Provisória o preço do diesel estado a estado - em cima do sábado [19/05] e anistiar as multas e punições", disse.



Em acordo anunciado no domingo (27) foi concedido desconto de R$0,46 no preço do diesel na bomba. A diferença é válida por 60 dias. Além disso, o governo editou três Medidas Provisórias. A primeira delas para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% das demandas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),a segunda uma tabela mínima para o preço do frete, conforme texto em tramitação no Congresso Nacional e a terceira para isentar cobrança do eixo suspenso dos pedágio.



De acordo com Márcio França eles aguardam o posicionamento do Governo para retirar caminhões que estão nos acostamentos. "Eles estão levando agora essas conversas que tivemos para cada um dos pontos aqui em São Paulo e pelos meios de redes sociais e eles dizem ter possibilidade de mobilizar tudo em três horas. Vai depender agora da capacidade que tem o presidente [Michel Temer]", disse.



O governador afirmou que deve ligar para o presidente de República ainda hoje para passar as novas reivindicações e que a aprovação não deve ser difícil. "O número que tem lá [na Medida Provisória] todos eles dizem que é um número suficiente para trabalhar corretamente, decentemente. Então é só a questão de colocar preço a preço e publica para que eles compreendam", disse.



Greve sem fim

De acordo com dados da Polícia Rodoviário Federal (PRF) o dia amanheceu com pelo menos 44% das rodovias ainda bloqueadas, apesar do acordo de domingo. O presidente da República Michel Temer disse ter "absoluta convicção" que a paralisação dos caminhoneiros terminará até amanhã (29). Temer deu a declaração na tarde de hoje, durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca.



"Tenho absoluta convicção que entre hoje e amanhã todos nós, irmanados, e aqueles que estão na chamada greve, já recomendada pelos seus líderes como devendo cessar; tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade", afirmou Temer.



O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28) que as novas reivindicações atendidas pelo Executivo para o fim da greve foram suficientes, mas movimentos políticos contrários ao governo impedem o fim da mobilização. Segundo ele, há intervencionistas nas manifestações.



"Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve, tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso muito forte aqui em Brasília. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. São pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas, nem os nossos caminhoneiros autônomos, mas eles estão sendo usados para isso", afirmou.